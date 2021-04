BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere quota 24.500 (16 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 24.500 PUNTI

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il numero di auto immatricolate in Europa a marzo. Alle 10:00 l’Istat comunicherà il saldo della bilancia commerciale italiana relativo al mese di febbraio. Alle 11:00 analogo dato sarà comunicato dall’Eurostat insieme all’inflazione di marzo a livello europeo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sui permessi edilizi di marzo, mentre alle 16:00 verrà diffuso l’indice di fiducia elaborato dall’Università del Michigan e relativo al mese di aprile. A mercati chiusi dovrebbe arrivare l’aggiornamento del rating sul debito pubblico francese da parte di Dbrs. Da Wall Street arriveranno le trimestrali di Bank of New York Mellon e Morgan Stanley, mentre a Piazza Affari è attesa la trimestrale di Farmaè.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,19%, Amplifon a +2,84% (15 aprile 2021)

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,19% a 24.528 punti. Sul listino principale si è messa in luce Amplifon con un +2,8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Bper (+0,6%), Campari (+1%), Diasorin (+1,2%), Enel (+0,8%), Ferrari (+0,9%), Interpump (+0,7%) e Inwit (+2,1%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -3,6%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Cnh Industrial (-1,7%), Eni (-1,2%), Fineco (-1,3%), Leonardo (-1%), Nexi (-1,4%) e Unicredit (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 102 punti base.

LEGGI ANCHE:

BORSE & MERCATI/ Il nuovo "alert" sui rischi per gli investitoriSPY FINANZA/ Ecco perché le Borse brindano ai ritardi nelle vaccinazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA