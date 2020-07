BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenersi sopra quota 19.500 (6 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERSI SOPRA QUOTA 19.500

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 sapremo gli ordini all’industria tedesca nel mese di maggio. Alle 9:00 toccherà alla produzione industriale spagnola nel mese di maggio. Alle 11:00 sarà la volta delle vendite al dettaglio in Europa sempre a maggio. Alle 15:45 dagli Usa arriverà l’indice PMI composito lettura finale di giugno. Da non dimenticare che oggi inizia il collocamento del Btp Futura, titolo dedicato esclusivamente al retail.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,81% a 19.726 punti. Sul listino principale si è messa in luce Ubi Banca con un +2,5%. Chiusura positiva anche e solamente per Banca Generali (+0,2%), Recordati (+0,2%), Stm (+0,9%). Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -2,9%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i ribassi di Banca Mediolanum (-2,4%), Buzzi (-1,6%), Cnh Industrial (-2%), Leonardo (-2,1%), Moncler (-2,2%), Poste Italiane (-1,5%), Snam (-2%), Telecom Italia (-1,7%), Tenaris (-1,8%) e Unicredit (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund ha superato i 169 punti base.

