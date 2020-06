BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza affari prova a tornare a 19.000 punti (12 giugno 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI PROVA A TORNARE A 19.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata odierna. Si comincia alle 8:00 con la produzione industriale della Gran Bretagna nel mese di aprile insieme al saldo della bilancia commerciale nello stesso mese. Alle 8:45 toccherà all’inflazione francese di maggio, seguita dopo un quarto d’ora da quella spagnola. Alle 10:00 l’Istat diffonderà un report sul mercato del lavoro italiano nel primo trimestre dell’anno. Alle 11:00 avremo il dato aggregato europeo sulla produzione industriale. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sui prezzi all’importazione di maggio. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan e relativo a giugno. A mercati chiusi Fitch dovrebbe far conoscere le sue valutazioni sul debito pubblico di Germania e Spagna. A Piazza Affari attese le assemblee degli azionisti di Unieuro e Banca Popolare di Sondrio.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 4,81% a 18.806 punti. Sul listino principale segno più solamente per Diasorin (+2,3%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -11,8%. Superiori ai sei punti percentuali anche i ribassi di Atlantia (-9,2%), Azimut (-6%), Banca Mediolanum (-6,8%), Banco Bpm (-7,8%), Bper (-6,4%), Eni (-7%), Exor (-7,7%), Fca (-7,7%), Ferragamo (-7,3%), Pirelli (-8,5%), Saipem (-7,1%), Telecom Italia (-8,2%), Tenaris (-7,3%) e Unicredit (-7,9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 190 punti base.



