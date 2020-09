BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tornare a 19.000 punti (22 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TORNARE A 19.000 PUNTI

Non mancano, seppur pochi, dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 16:00 si conoscerà l’indice di fiducia dei consumatori europei di settembre. Alla stessa ora arriverà dagli Usa il numero di case esistenti vendute ad agosto. Alle 16:30 Jerome Powell, Governatore della Fed, parlerà in audizione alla Camera dei rappresentanti. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a un anno. A Piazza Affari si attendono le trimestrali di Digital Bros, Ovs, CY4Gate, Ratti e Trevi Group.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 3,75% a 18.793 punti. Sul listino principale ha terminato la seduta in rialzo solamente Diasorin con un +1,2%. Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -8%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i ribassi di Atlantia (-6,4%), Azimut (-4,6%), Banca Generali (-4%), Banca Mediolanum (-6,5%), Banco Bpm (-5,9%), Buzzi (-5,3%), Eni (-5,9%), Exor (-4,4%), Exor (-5,1%), Fca (-4,2%), Interpump (-5,2%), Intesa Sanpaolo (-4,6%), Leonardo (-6,7%), Pirelli (-5,1%), Saipem (-7,4%), Tenaris (-6,6%), Unicredit (-6,2%) e Unipol (-5,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 146 punti base.

