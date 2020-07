BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tornare a quota 20.000 (9 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TORNARE A QUOTA 20.000

Anche oggi sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 sapremo il saldo della bilancia commerciale tedesca relativo al mese di maggio. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In giornata è in programma anche la riunione dell’Eurogruppo.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,57% a 19.899 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Snam con un +2,2%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Enel (+1,4%) e Terna (+1%). Banca Generali ha fatto peggio di tutti con un -3,8%. Hanno perso più di un punto percentuale anche Atlantia (-2,5%), Banca Mediolanum (-1,1%), Banco Bpm (-2,2%), Buzzi (-1,5%), Cnh Industrial (-1,9%), Eni (-1,4%), Exor (-1,5%), Fca (-2,1%), Generali (-1%), Intesa Sanpaolo (-1,3%), Italga (-1,4%), Mediobanca (-1%), Nexi (-01%), Stm (-2,9%) e Tenaris (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sotto i 164 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA