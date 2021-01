BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tornare a quota 22.500 (19 gennaio 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A TORNARE A 22.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo il numero di automobili immatricolate in Europa nel mese dicembre e sarà possibile avere anche il quadro completo di tutto l’anno 2020. Alla stessa ora conosceremo l’inflazione di dicembre in Germania. Alle 10:00 avremo il saldo della bilancia commerciale italiana ed europea nel mese di novembre. Alle 11:00 toccherà all’Indice Zew sulla situazione dell’economia tedesca nel mese di gennaio alla produzione nelle costruzioni in Europa nel mese di novembre. A Wall Street si attendono le trimestrali di Bank of America e Goldman Sachs. Debutterà anche sul listino americano Stellantis. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a nove mesi.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,53% a 22.498 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stellantis al suo giorno di debutto in Borsa, con un +7,6%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1%), Bper (+2,2%), Campari (+1,4%), Diasorin (+2,2%), Exor (+2,6%), Fineco (+1,1%), Hera (+1,2%), Interpump (+1,8%), Moncler (+2,3%), Pirelli (+2,1%) e Prysmian (+1,2%). Enel, complice lo stacco del dividendo, ha fatto peggio di tutto cin un -3,1%. Male anche Snam (-2,5%), anch’essa penalizzata dallo stacco del dividendo e Telecom Italia (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 111 punti base.



