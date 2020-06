BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari punta a quota 19.000 (3 giugno 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 19.000

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:45 sapremo la lettura finale dell’Indice PMI dei servizi di maggio relativo all’Italia. Analogo dato sarà diffuso alle 9:55 in relazione alla Germania, insieme al tasso di disoccupazione tedesco nel mese di maggio. Alle 10:00 sapremo invece quello italiano relativo ad aprile, mentre un’ora più tardi ci sarà lo stesso dato aggregato a livello europeo. Alle 9:50 sarà la volta dell’Indice PMI dei servizi di maggio, lettura finale, relativo alla Gran Bretagna. Ancora alle 10:00 toccherà all’Indice PMI composito, lettura finale di maggio, europeo. Alle 11:00 conosceremo i prezzi alla produzione di aprile in Europa. Alle 14:15 dagli Usa arriverà la stima sugli occupati del mese di maggio, mentre alle 15:45 l’Indice PMI composito, lettura finale di maggio. Alle 16:00 sarà la volta degli ordini all’industria di aprile e all’Indice ISM non manifatturiero composito di maggio. Alle 16:30 toccherà all’andamento delle scorte settimanali di petrolio.

In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a cinque anni. In programma anche l’assemblea degli azionisti di Tod’s. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,42% a 18.971 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Unipol, con un +5,9%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di Buzzi (+4,2%), Eni (+5,2%), Leonardo (+4,4%) e Tenaris (+4,2%). Chiusura in rosso solamente per Diasorin con un -1,4%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA