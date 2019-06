Borsa Italiana oggi/ Stm a +2,9%, Diasorin a -2,4% (11 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 16:05

La Borsa italiana guadagna lo 0,9% e sul listino principale troviamo in rosso solamente Amplifon (-0,1%), Diasorin (-2,4%), Hera (-0,5%), Italgas (-0,1%), Recordati (-0,8%) e Snam (-0,1%). I rialzi più consistenti sono quelli di Atlantia (+0,8%), Azimut (+2%), Banco Bpm (+1,5%), Banca Generali (+2,7%), Bper (+1,3%), Buzzi (+1%), Campari (+0,8%), Cnh Industrial (+2,7%), Eni (+0,8%), Exor (+1,7%), Fca (+1,4%), Ferragamo (+0,6%), Ferrari (+2,1%), Fineco (+0,6%), Generali (+0,9%), Juventus (+1,3%), Leonardo (+1,6%), Moncler (+2,1%), Pirelli (+2%), Poste Italiane (+1,4%), Prysmian (+1,5%), Saipem (+0,7%), Stm (+2,9%), Telecom (+1,6%), Tenaris (+1%) e Unicredit (+1%). Fuori dal listino principale Seri Industrial sale del 10%, mentre Aedes Siiq cede il 6,2%. Il cambio euro/dollaro resta sopra quota 1,13, mentre lo spread tra Btp e Bund scende a 255 punti base.

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 11:15

La Borsa italiana guadagna lo 0,7% e sul listino principale troviamo in rosso solamente Diasorin (-3,2%). I rialzi più consistenti sono quelli di Azimut (+2,6%), Banco Bpm (+1,5%), Banca Generali (+1,9%), Bper (+1,8%), Buzzi (+1,1%), Cnh Industrial (+1,9%), Exor (+1,5%), Fca (+1%), Ferrari (+2%), Fineco (+0,7%), Generali (+0,7%), Juventus (+0,7%), Leonardo (+1,6%), Moncler (+1,5%), Pirelli (+0,6%), Poste Italiane (+1,6%), Prysmian (+0,7%), Stm (+1,7%), Tenaris (+0,7%), Ubi Banca (+0,7%), Unicredit (+1%) e Unipol (+0,6%). Fuori dal listino principale Grifal sale del 10%, mentre Monrif cede il 3,5%. Il cambio euro/dollaro sale sopra quota 1,13, mentre lo spread tra Btp e Bund sale sopra i 259 punti base.

PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 20.500

Sono pochi i dati macroeconomici in diffusione nella giornata di oggi. Alle 11:00 conosceremo il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna nel mese di aprile. Alle 14:30 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione, nel mese di maggio, negli Stati Uniti. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato spagnoli a breve termine. Prosegue intanto il collocamento delle obbligazioni di Cassa depositi e prestiti con scadenza di sette anni. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,61% a 20.484 punti. Sul listino principale bene Banco Bpm (+3,7%), Bper (+3,1%), Telecom Italia (+3,2%), Tenaris (+3,2%) e Ubi Banca (+3,3%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Banca Generali (+2,2%), Stm (+2,3%) e Unipol (+2,2%). Tra i ribassi hanno fatto peggio di tutti Campari (-1%), Enel (-1,1%) e Moncler (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 257 punti base.



