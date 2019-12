BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari riapre dopo il Natale (27 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI RIAPRE DOPO IL NATALE

La giornata di oggi non offre moltissimi dati macroeconomici, provenienti perlopiù dal Giappone (tasso di disoccupazione, vendite al dettaglio e produzione industriale relativi a novembre). Da segnalare alle 10:00 la diffusione del bollettino economico della Bce. Piazza Affari riapre i battenti dopo i tre giorni di chiusura per le feste natalizie. Ricordiamo che lunedì il Ftse Mib aveva chiuso in calo dello 0,44% a 23.898 punti. Sul listino principale avevano fatto registrare rialzi superiori al punto percentuale Banca Generali (+1,5%), Buzzi (+1,7%), Cnh Industrial (+1,1%), Leonardo (+1,1%), Nexi (+1,5%) e Saipem (+1%). Atlantia aveva fatto peggio di tutti con un -4,8%. Male anche Fca (-1%), Generali (-1,5%), Hera (-1,9%), Juventus (-1,7%), Mediobanca (-1%), Poste Italiane (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund era salito sopra i 167 punti base.

