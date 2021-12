BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari riapre dopo il Natale (27 dicembre 2021)

PIAZZA AFFARI RIAPRE DOPO IL NATALE

La Borsa italiana oggi riapre dopo le festività natalizie, come anche le altre principali piazze mondiali. Restano chiuse, invece, la Borsa di Londra, come quelle di Sidney, Hong Kong e Toronto. Non vi sono di fatto dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare che nella notte arriveranno le vendite al dettaglio giapponesi di novembre e che alle 16:30 negli Usa verrà diffusa l’indice sul settore manifatturiero elaborato dalla Fed di Dallas relativo a dicembre.

Giovedì 23, ultimo giorno di contrattazioni della scorsa settimana, il Ftse Mib aveva chiuso in rialzo dello 0,7% a 27.016 punti. Sul listino principale si era messa in luce Cnh Industrial con un +3,4%. Seduta particolarmente positiva anche per A2A (+1,5%) e Generali (+1,3%). Recordati aveva invece fatto peggio di tutti con un -1,3%. Male anche Telecom Italia (-1,2%) e Bper (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund era rimasto sopra i 133 punti base.

