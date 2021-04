BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari riapre dopo le feste (6 aprile 2021)

PIAZZA AFFARI RIAPRE DOPE LE FESTE

Oggi riprendono le contrattazioni a Piazza Affari dopo le festività pasquali. In agenda pochi dati macroeconomici rilevanti. Alle 9:00 conosceremo il tasso di disoccupazione spagnolo di marzo. Alle 10:00, invece, sarà la volta di quello italiano. L’Istat tra l’altro diffonderà i dati sia di gennaio che di febbraio. Alle 11:00 sarà invece la volta del tasso di disoccupazione aggregato a livello europeo relativo al mese di febbraio. Da segnalare il prosieguo dell’Opa di Credit Agricole su Creval, mentre l’assemblea dei soci di Mps chiamata ad approvare il bilancio 2020. Non sarà possibile procedere alla modifica statutaria non essendo ancora arrivato il via libera in merito da parte della Banca d’Italia. Giovedì scorso, ultimo giorno di contrattazioni prima della pausa pasquale, il Ftse Mib aveva chiuso in rialzo dello 0,25% a 24.710 punti. Sul listino principale seduta positiva per Recordati (+2,2%), Diasorin (+2,2%), Amplifon (+2,1%) e Stm (+1,7%). I titoli peggiori erano stati Inwit (-0,7%), Enel (-0,7%), Hera (-0,5%) e Telecom Italia (-0,4%). Lo spread tra Btp e Bund era sceso sotto i 96 punti base.

