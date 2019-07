BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari riparte con pochi dati (22 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI RIPARTE CON POCHI DATI

La settimana comincia con pochissimi dati macroeconomici rilevanti. L’attenzione dei mercati è più che altro rivolta a giovedì, quando si riunirà il board della Bce. Nel frattempo resta da decifrare la situazione politica italiana. In giornata è previsto un discorso del numero uno della Bank of Japan Haruiko Kuroda, oltre che l’emissione di Bund a tre mesi. A Piazza Affari Enel stacca il dividendo, mentre Cellularline passa dall’Aim allo Star. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,03% a 21.641 punti. Sul listino principale hanno chiuso in rialzo solo Moncler (+0,1%) e Stm (+2,3%). Banco Bpm ha fatto peggio di tutti con un -6%. Male anche Snam (-4%), Enel (-4,1%), Terna (-4,1%) e Ubi Banca (-4,5%). Superiori a tre punti percentuali anche i ribassi di Fineco (-3,2%), Hera (-3,4%), Italgas (-3,2%) e Unicredit (-3,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 192 punti base.

