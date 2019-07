BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari riparte con pochi dati (23 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI RIPARTE CON POCHI DATI

L’agenda macroeconomica di oggi non offre molti dati rilevanti. Alle 16:00 avremo la stima flash sull’indice di fiducia dei consumatori in Europa relativa al mese di luglio. Alla stessa ora, dagli Usa, arriverà il dato sulle vendite di abitazioni già esistenti relativo al mese di giugno. L’attenzione degli investitori sarà più concentrata sulle trimestrali. Dall’Europa arriveranno quelle di Ubs e Banco Santander, mentre dagli Usa, tra le altre, quelle di Coca Cola Company e Lockheed Martin. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,44% a 21.735 punti. Sul listino principale si è distinta Unipol con un +4,2%. Bene anche UnipolSai (+3%), Amplifon (+2,3%) e Stm (+2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,8%), Diasorin (+1,4%), Moncler (+1,2%), Hera (+1%), Snam (+1,5%), Tenaris (+1,3%), e Ubi Banca (+1,7%). Banco Bpm ha fatto peggio di tutti con un -1,1%. Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 200 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA