BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari riparte dopo Ferragosto (16 agosto 2021)

PIAZZA AFFARI RIPARTE DOPO FERRAGOSTO

L’agenda macroeconomica il giorno dopo Ferragosto è molto scarna. Da segnalare alle 10:30 la diffusione da parte della Banca d’Italia del dato aggiornamento sul debito pubblico del nostro Paese. Alle 14:30 dagli Usa arriverà invece L’Empire State Index relativo al mese di agosto. In giornata è in programma l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a un anno. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,35% a 26.600 punti. Sul listino principale si è messa in luce Exor con un +1,6%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,5%), Campari (+1,2%), Hera (+1,1%), Interpump (+1,2%), Leonardo (+1,5%), Snam (+1%) e Terna (+1,1%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -0,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Bper (-0,5%), Diasorin (-0,5%) e Poste Italiane (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 101 punti base.

BORSA ITALIANA/ I nuovi possibili massimi e i settori che possono crescere ancora

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,36%, Exor a +1,63% (13 agosto 2021)Borsa Italiana, rischio 200 licenziamenti/ Centemero: "Tesoro faccia chiarezza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA