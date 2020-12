BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari riparte dopo Natale (28 dicembre 2020)

PIAZZA AFFARI RIPARTE DOPO IL NATALE

La Borsa italiana riapre oggi dopo le festività di Natale, dando avvio a una settimana piuttosto corta, dato che giovedì richiuderà ancora per feste. In agenda non sono previsti dati macroeconomici rilevanti. Si riparte quindi dalla chiusura di mercoledì scorso, con un +1,31% a 22.130 punti. Sul listino principale si è messa in luce Bper con un +3,9%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Cnh Industrial (+3,3%), Enel (+2,5%), Eni (+2,7%), Leonardo (+2,2%), Mediobanca (+2,1%), Saipem (+2,9%), Snam (+2,5%), Telecom Italia (+2%), Tenaris (+2,8%) e Unicredit (+2,2%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -1,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,4%), Buzzi (-0,8%) e Inwit (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 113 punti base.

