BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari riprova a prendere quota 19.500 (20 ottobre 2020)

PIAZZA AFFARI RIPROVA A PRENDERE QUOTA 19.500

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania nel mese di settembre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno il numero di licenze edilizie rilasciate a settembre e quello dei nuovi cantieri residenziali nello stesso mese. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a due anni. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Lockheed Martin e Philips Morris, mentre dalla Svizzera arriverà quella di Ubs.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,08% a 19.374 punti. Sul listino principale si è messa in luce Atlantia con un +4,6%. Superiore al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Banca Generali (+2,4%), Banca Mediolanum (+1,5%), Exor (+1,8%), Hera (+1,2%), Pirelli (+0,6%), Saipem (+2,7%), Stm (+0,7%), Telecom Italia (+0,9%) e Tenaris (+2,1%). Prysmian ha fatto peggio di tutti con un -2,4%. Male anche Amplifon (-0,6%), Banco Bpm (-2,1%), Bper (-1,3%), Buzzi (-1,2%), Campari (-1%), Cnh Industrial (-0,6%), Diasorin (-0,5%), Enel (-0,8%), Ferrari (-0,6%), Interpump (-1,4%), Italgas (-1,1%), Mediobanca (-0,9%), Nexi (-1,9%), Recordati (-1,3%), Tenaris (-0,9%), Terna (-1,1%) e Unipol (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 133 punti base.

