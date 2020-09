BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza dati in agenda (14 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI INIZIA LA SETTIMANA SENZA DATI

La settimana inizia con pochissimi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare la produzione industriale europea di luglio che verrà resa nota alle 11:00. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 9 mese. A Piazza Affari si attendono le trimestrali di Avio, Orsero, Valsoia e Pharmanutra. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,49% a 19.722 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Amplifon (+2,7%) e Diasorin (+2,6%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Buzzi (+1,6%), Campari (+1,2%), Diasorin (+2,6%), Ferrari (+1,1%), Moncler (+1,7%), Prysmian (+1,8%), Snam (+1,9%) e Unipol (+1%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -2,6%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Banco Bpm (-1,9%), Exor (-1,1%), Fineco (-1,2%), Intesa Sanpaolo (-1,2%), Leonardo (-1,8%), Mediobanca (-2%), Telecom Italia (-1,9%), Tenaris (-1,2%) e Unicredit (-2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 152 punti base.

