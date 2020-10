BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza dati in agenda (19 ottobre 2020)

PIAZZA AFFARI INIZIA LA SETTIMANA SENZA DATI

La settimana comincia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare solamente alle 16:00 l’Indice del mercato immobiliare NAHB di ottobre relativo agli Stati Uniti. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a un anno. Attesa poi la trimestrale di Philips. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,7% a 19.389 punti. Sul listino principale si è messa in luce Bper con un +8,1%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Atlantia (+4,7%), Banco Bpm (+2,9%), Buzzi (+2,9%), Cnh Industrial (+3,9%), Diasorin (+3%), Eni (+2,3%), Exor (+2,9%), Fca (+4,2%), Ferrari (+3,4%), Leonardo (+2%), Moncler (+4,1%), Recordati (+2,5%), Saipem (+2,2%) e Tenaris (+3,6%). Chiusura in rosso solamente per Inwit (-0,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 127 punti base.

