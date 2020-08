BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza dati rilevanti in agenda (24 agosto 2020)

PIAZZA AFFARI SENZA DATI RILEVANTI IN AGENDA

L’ultima settimana completa di agosto inizia senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Con il passare dei giorni il calendario è destinato comunque a offrire sempre più numeri interessanti. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,36% a 19.695 punti. Sul listino principale si è messa in luce Cnh Industrial con un +1,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Nexi e Terna, entrambi pari allo 0,6%. Saipem ha fatto peggio di tutti con un -3,5%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Azimut (-1%), Bper (-1,1%), Fca (-1,3%), Leonardo (-1,5%), Pirelli (-1,9%) e Telecom Italia (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 149 punti base.

