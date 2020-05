BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza il faro di Wall Street (25 maggio 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI SENZA IL FARO DI WALL STREET

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, dove mancherà anche il riferimento di Wall Street, chiusa per il Memorial Day. Alle 8:00 arriverà il Pil del primo trimestre in Germania, mentre alle 10:00 sarà la volta dell’Indice Ifo, sempre relativo all’economia tedesca, di maggio. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 11 mesi. A Piazza Affari stacco dei dividendi per Enav, Piteco e Sol. Attesa anche la trimestrale di Zucchi, oltre che i bilanci 2019 di Acotel, Agatos e Visibilia.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,34% a 17.316 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +6,2%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Campari (+2%),Fineco (+2,7%), Generali (+2,3%), Mediobanca (+2%), Nexi (+3,7%), Prysmian (+2,4%), Ubi Banca (+2,5%), Unicredit (+4,3%) e Unipol (+2,3%). Ferragamo ha fatto peggio di tutti con un -2,5%. Male anche Leonardo (-1,2%), Moncler (-2,1%), e Saipem (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 213 punti base.



