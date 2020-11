BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza il faro di Wall Street (26 novembre 2020)

PIAZZA AFFARI SENZA IL FARO DI WALL STREET

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi, contraddistinta dalla chiusura di Wall Street per via della festività legata al Giorno del ringraziamento. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi, mentre alle 8:45 toccherà a quello relativo ai consumatori francesi. Alle 10:00 toccherà al saldo della bilancia commerciale extra Ue relativo al mese di ottobre dell’Italia e all’aggregato della massa monetaria M3 europeo relativo a ottobre. Alle 11:00 sarà la volta del fatturato dei servizi in Italia nel terzo trimestre dell’anno. In giornata è prevista l’emissione di Bot semestrali.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,72% a 22.303 punti. Sul listino principale si è messa in luce Inwit con un +4,2%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di A2A (+1,7%), Azimut (+3,3%), Banca Generali (+2,3%), Banca Mediolanum (+2,6%), Fineco (+1,5%), Hera (+1,9%), Pirelli (+1,5%), Prysmian (+2,3%), Stm (+1,7%) e Telecom Italia (+2,2%). Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -1,3%. Male anche Cnh Industrial (-0,8%), Exor (-0,8%), Tenaris (-1%) e Terna (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 114 punti base.



