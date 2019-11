BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza il faro di Wall Street (28 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI SENZA IL FARO DI WALL STREET

Non mancano dati macroeconomici in diffusione nella giornata di oggi, contraddistinta dalla festività Usa del Giorno del Ringraziamento, con conseguente chiusura di Wall Street. Alle 9:00 conosceremo l’inflazione spagnola del mese di novembre. Alle 11:00 toccherà all’indice dei prezzi alla produzione in Italia relativo a ottobre. Alla stessa ora si conosceranno gli indici di fiducia di consumatori e imprese a livello europeo con riferimento al mese di novembre. Alle 14:00 toccherà all’inflazione tedesca di novembre. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino al 2030 e di Ccteu con scadenza 2025.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,26% a 23.485 punti. Sul listino principale bene Nexi (+3,5%), Ferragamo (+2,9%), Recordati (+1%) e Amplifon (+2%). Cnh Industrial ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Male anche Juventus (-2,5%), Leoanrdo (-1,5%), Pirelli (-1,8%), Ubi Banca (-1,7%), Telecom Italia (-1,3%), Atlantia (-1,45), Banco Bpm (-1,8%), Fineco (-1,3%) e Unipol (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 169 punti base.

