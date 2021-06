BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari si avvicina ai 26.000 punti (8 giugno 2021)

PIAZZA AFFARI SI AVVICINA AI 26.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo la produzione industriale tedesca di aprile. Alle 8:45 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale francese relativo al mese di aprile. All 10:00 l’Istat comunicherà le vendite al dettaglio di aprile. Alle 11:00 toccherà all’Indice Zew sull’economia tedesca di giugno e a Pil e occupazione in Europa nel primo trimestre dell’anno. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il saldo della bilancia commerciale di aprile. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a sette anni e spagnoli con durata fino a un anno. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Casta Diva, oltre al debutto di The Italian Sea Group.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,99% a 25.824 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Unicredit con un +3,2%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Azimut (+2%), Pirelli (+2%) e Poste Italiane (+2,2%). Chiusura in rosso solamente per Mediobanca (-0,1%), Saipem (-1,1%) e Stm (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 110 punti base.

