BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari si riavvicina ai 25.500 punti (25 giugno 2021)

PIAZZA AFFARI SI RIAVVICINA AI 25.500 PUNTI

La settimana si chiude con alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Alle 8:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori tedeschi relativo al mese di giugno. Alle 9:00 toccherà all’indice dei prezzi alla produzione spagnolo di maggio. Alle 10:00 l’Istat diffonderà gli indici di fiducia di consumatori e imprese relativi a giugno. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno consumi e redditi delle famiglie a maggio. Alle 16:00 sarà la volta dell’Indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan. In giornata è prevista l’emissione di Btp short term a 18 mesi e di Btp indicizzati a 30 anni. Piazza Affari ieri ha chiuso in rialzo dell’1,38% a 25.422 punti. Sul listino principale si è messa in luce Nexi con un +4%. Superiori ai due punti e mezzo percentuali anche Amplifon (+2,6%), Diasorin (+3,2%) e Unicredit (+2,8%). Chiusura in rosso solamente per Banco Bpm (-1,1%) e Telecom Italia (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 105 punti base.

SNAM/ Emesso con successo quarto Transition Bond da 500 mln con cedola allo 0,625%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1,83%, Nexi a +4,05% (24 giugno 2021)ITALIA IN RIPRESA/ Quella vera ripartenza che divide economia e finanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA