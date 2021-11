BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari vede i 28.000 punti (16 novembre 2021)

PIAZZA AFFARI VEDE I 28.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna a settembre. Alle 8:45 toccherà all’inflazione francese di ottobre. Alle 10:00, invece, a quella italiana nello stesso mese. Alle 11:00 dall’Eurostat arriveranno Pil e disoccupazione del terzo trimestre dell’anno aggregate a livello europeo. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno vendite al dettaglio e indice dei prezzi all’importazione di ottobre. Alle 15:15 sarà la volta della produzione industriale Usa di ottobre, mentre alle 16:00 toccherà alle scorte industriali di settembre e all’Indice NAHB di novembre. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Caleffi e Cattolica Assicurazioni.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,49% a 27.868 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +3,1%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,3%), Hera (+1,4%), Intesa Sanpaolo (+0,75%), Moncler (+1,3%), Recordati (+1,3%), Terna (+1,8%), Unicredit (+1,1%) e Unipol (+1,6%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -0,7%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Buzzi (-0,6%) e Tenaris (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 121 punti base.

