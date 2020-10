BORSA ITALIANA OGGI/ Pochi dati per Piazza Affari (6 ottobre 2020)

POCHI DATI PER PIAZZA AFFARI

Giornata scarna per quel che riguarda i dati macroeconomici rilevanti quella di oggi. Da segnalare gli ordini all’industria tedesca ad agosto, in diffusione alle 8:00, e il saldo della bilancia commerciale Usa ad agosto che verrà comunicato alle 14:30. In giornata è in programma l’emissione di titoli di stato spagnoli con durata fino a un anno. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,06% a 19.265 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Saipem e Poste Italiane, rispettivamente con un +4,6% e un +4,5%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Azimut (+3,1%), Cnh Industrial (+3,2%), Diasorin (+3,3%), Eni (+3%), Fineco (+2,4%), Interpump (+2%), Intesa Sanpaolo (+2,6%), Mediobanca (+3,3%), Moncler (+2%), Nexi (+3,1%), Pirelli (+2,5%), Recordati (+3,6%) e Telecom Italia (+3,8%). Hera ha fatto peggio di tutti con un -1,3%. Male anche Banco Bpm (-1%), Enel (-1%), Exor (-1,1%) e Ferrari (-1%). Bper, nel giorno del lancio dell’aumento di capitale, è sceso del 37,3% rispetto alla chiusura di venerdì. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 130 punti base.

