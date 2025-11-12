La Borsa italiana è tornata a livelli che non si vedevano dal 2001, nonostante una situazione economica non esaltante

Ieri la borsa italiana ha finalmente sorpassato i massimi del 2007 tornando a livelli che non si registravano dal 2001, prima dello scoppio della bolla “dotcom” e dell’11 settembre. Ci sono voluti diciotto anni perché la Borsa di Milano recuperasse il crollo di Lehman Brothers mentre agli Stati Uniti ne sono bastati sei; più o meno come la Germania. L’Italia invece è dovuta passare per la crisi dei debiti sovrani, per l’austerity che ha devastato i suoi consumi e anche il suo rapporto debito/Pil e per una crisi bancaria durata un decennio.

È emblematico che la riscossa del listino italiano sia stata trainata proprio dai titoli bancari oggi favoriti da un cambio di paradigma fatto di tassi più alti e politiche monetarie espansive. È una rivincita che aiuta a capire cosa sia successo nel 2011.

Nei mesi che hanno preceduto il fallimento di Lehman, autunno 2008, e in quelli successivi il sistema bancario italiano veniva lodato, anche sui media internazionali, per essere rimasto immune alla crisi finanziaria. Il sistema nostrano, tradizionale e avverso al rischio, era rimasto sostanzialmente ai margini dalle scommesse speculative sul mercato immobiliare americano, i “subprime”, e dagli angoli più rischiosi dei mercati obbligazionari come i titoli governativi greci. Questi ultimi, invece, avevano incontrato l’entusiasmo delle banche tedesche e francesi.

La crisi dei debiti sovrani ha fatto piazza pulita di tutti i complimenti e nulla è valso, tanto meno l’austerity di Monti, fino a quando non è intervenuta la Bce di Draghi. Le ferite di quei trimestri ci hanno messo dodici anni a guarire; quasi una generazione.

La Borsa italiana dall’inizio dell’anno è salita del 30% dopo un rialzo di oltre il 10% nel 2024 e uno del 25% nel 2023. Non male per un Paese colpito da una crisi energetica e industriale che si riflette, mese dopo mese, nel calo della produzione industriale.

Fino a qualche anno fa si poteva leggere che i mercati, gli operatori finanziari e i regolatori “avessero imparato la lezione” del 2008. Con ciò si intendeva che il sistema aveva sviluppato gli anticorpi contro certi rischi e certe zone grigie. In realtà a questa frase bisogna dare un senso completamente diverso. Ogni episodio di volatilità finanziaria, ogni calo eccessivo dei mercati, ogni episodio prolungato di nervosismo in questo o quel segmento della finanza viene curato con immissioni di liquidità e aumento dei debiti pubblici perché “bisogna salvare l’economia”. Il risultato è quello a cui assistiamo con l’esplosione del valore degli attivi finanziari mentre i redditi rimangono indietro e il potere d’acquisto viene eroso.

Questa dinamica diventa evidente, anche a chi non mastica di mercati, nel rialzo dei prezzi delle case soprattutto nelle grandi città e nelle località più prestigiose dove il collegamento tra mercato finanziario e immobiliare è più immediato.

La lezione che hanno imparato i mercati è che il rischio, per quanto eccessivo, premia sempre perché il sistema non riesce a liberarsi dal ricatto per cui se le borse vanno male allora crolla l’economia. In questo c’è tutta la spiegazione di quello che sta accadendo sui mercati. Da questa analisi, purtroppo, non si possono ricavare indicazioni operative o consigli di borsa. Almeno però si può intravedere un senso in dinamiche apparentemente inspiegabili.

