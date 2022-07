Borse di studio INPS/ Cosa sono, quali requisiti servono e come richiederle

L’INPS ha messo a disposizione 6100 borse di studio per offrire un supporto economico a coloro che intendono frequentare corsi di lingua straniera in Italia al fine di ottenere una certificazione.

Borse di studio INPS: requisiti fondamentali

Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 20 luglio 2022 fino al primo settembre direttamente sul sito INPS accedendo con Speed, cie o cns.

Le borse di studio sono finalizzate a sostenere gli esami per l’ottenimento di un diploma linguistico e quindi di una certificazione di conoscenza di lingua straniera secondo il sistema di valutazione Cefr, vale a dire il quadro comune europeo di riferimento.

Le borse di studio sono rivolte ai figli dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla gestione unitaria oppure alla gestione dipendenti pubblici.

Inoltre gli studenti che possono usufruire del beneficio devono aver necessariamente terminato nell’anno 2021-2022 gli ultimi due anni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado oppure quella secondaria di secondo grado.

Borse di studio INPS: 800 euro a ciascun beneficiario

Le borse di studio avranno una copertura parziale necessarie per poter fruire di un corso di lingua straniera extracurriculare, quindi effettuato in una scuola diversa da quella obbligatoria. La completo di lingua prescelto con la valutazione delle competenze scritte orari e dovrà essere effettuato necessariamente dal settembre 2020 due al giugno 2023 quindi per un periodo di almeno quattro mesi in questo arco temporale.

Inoltre occorrono 60 ore di lezione da settembre 2022 a giugno 2023, per poter usufruire del contributo ed il periodo minimo deve essere di almeno 4 mesi e prevedere la frequenza obbligatoria.

L’INPS erogherà 6100 borse di studio complessive di 800 euro, ripartite in:

600 borse per i ragazzi della quarta e quinta elementare,

2000 borse per coloro che hanno appena ottenuto la licenza media,

3500 borse per i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado.

Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 12:00 del 20 luglio alle ore 12:00 del primo settembre 2022, le graduatorie saranno pubblicate il 28 settembre sul sito dell’Inps.

