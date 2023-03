Borse europee 2023/ Andamenti negativi per Btp, ma sale lo spread

Le borse europee in questo 2023 stanno registrando tassi e rendimenti molto volatili. Le percentuali sono molto altalenanti, tanto da preoccupare gli investitori e gli esperti massimi del settore. In Piazza Affari ad oggi (lunedì 13 marzo), si registra un grave –3,86%.

A subire il peggior ribasso – tra l’8% e massimo il 10% – sono gli istituti bancari come Banco Bpm, Bper, Intesa SanPaolo e Unicredit. Il peggioramento è stato causato – o almeno in parte – dalle commissioni applicate al risparmio gestito (in favore dei clienti delle banche).

Borse europee 2023: la crisi del Btp e la salita dello spread

Tra le borse europee 2023, si registrano vendite a mai finire. Gli investitori sono influenzati molto probabilmente, dalla situazione negativa e livello economico globale, se non mondiale. Nel frattempo Francoforte scende drasticamente a –2,88%, mentre a Parigi c’è un calo del -2,44%.

La Bundesbank nel frattempo, ha coinvolto l’unità di crisi per affrontare le eventuali ricadute del fallimento della Silicon Vallery Bank americana, sul mercato local. A fronte di questa situazione, è davvero complesso poter comprendere quale sarà lo scenario futuro.

È persino difficile prevedere il fallimento bancario degli istituiti coinvolti. Quello che invece potrebbe influenzare negativamente la Federal Reserve System, è il sistema anti inflazione, che potrebbe esser abbattuto senza precedenti.

Lo spread nel frattempo, varia tra i 188 e i 189 punti (rispetto ai 180 di venerdì). Le speranze e le aspettative sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea sono ampie e alte. Ancora pochi giorni al meeting del 16 marzo, dove Christine Lagarde potrebbe influenzare il rialzo o meno del punto base dei tassi di interesse.

I controtendenza a Milano è Leonardo, che resiste con sicurezza e resilienza. Gli unici dati positivi sono restituiti da Italgas, il cui rialzo è pari allo +0,05%. Situazione negativa per Stm che registra il –1,5%. L’andamento delle Borse europee nel 2023 preoccupa, per questo occorre una mossa preventiva per limitare i danni.











