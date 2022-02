BORSE & MERCATI/ FXORO, il broker regolamentato per il trading di CFD

Il trading online è una delle nuove modalità di investimento nate con il digitale. Il suo funzionamento è semplice: si acquistano dei titoli attraverso una piattaforma online per poi rivenderli in tempi decisamente brevi.

Il trading online permette di impiegare cifre non necessariamente importanti, motivo per cui si rivela una formula adatta a soddisfare le esigenze di un ampio numero di persone. Come tutte le pratiche di investimento può comportare dei rischi, motivo per cui è fondamentale acquisire dimestichezza (e conoscenze) di tipo finanziario e, soprattutto, scegliere una piattaforma affidabile e sicura, dal momento che è anche dal software a cui si decide di affidarsi, che passa necessariamente una percentuale importante del proprio successo.

Questo è ancora più valido per il trading di CFD, una particolare tipologia di trading online che è considerata ad alto rischio finanziario. FXORO è una piattaforma di trading online che appartiene alla società MCA Intelifunds LTD, regolarmente registrata e regolamentata dalle leggi della Repubblica di Cipro. In Italia FXORO è registrata presso CONSOB con il n.° di registrazione 3318. È un broker apprezzato a livello internazionale per le condizioni trasparenti e gli strumenti grafici, ma anche informativi, di ultima generazione. Per quanto riguarda il trading di CFD, FXORO offre un servizio regolamentato. In questo articolo vi mostriamo meglio di cosa si tratta.

Che cos’è il trading di CFD?

Fare trading sui CFD (Contratto per differenza) significa non acquistare il titolo stesso ma fare un’operazione sulla differenza di prezzo. Per questo motivo è possibile con i CFD sia comprare un titolo che venderlo allo scoperto (short).

FXORO, oltre a mettere in campo strumenti grafici e digitali all’avanguardia per il trading online nella totale chiarezza delle condizioni e persino dei rischi, rende disponibili corsi di formazione mirati. Uno di questi è proprio quello riguardante il trading di CFD, il quale necessita, comunque, di una conoscenza approfondita del settore del trading online.

Perché scegliere FXORO per il trading di CFD

Nonostante la complessità del trading di CFD risieda nel raffrontarsi con dati di previsione, ci sono anche dei vantaggi: si tratta di formule particolarmente convenienti, che permettono di investire anche su una delle tendenze più interessanti degli ultimi anni ovvero le criptovalute.

FXORO da questo punto di vista è una piattaforma ottimale perché consente di scegliere all’interno di un’ampia gamma d’investimenti, compresi quindi quelli inerenti alle criptovalute. Gli altri motivi per cui risulta interessante sono:

Alti standard di sicurezza.

Personale qualificato, competente, disponibile.

FXORO è una piattaforma di trading di CFD autorizzata e regolamentata.

Trasparenza delle condizioni.

Possibilità di frequentare i corsi ad hoc rispetto alle proprie esigenze.

Non stupisce, quindi, se FXORO è un broker online apprezzato dagli analisti europei e si trova al top per quanto riguarda il gradimento. Rappresenta, pertanto, un’ottima soluzione per chi desidera investire in un mercato interessante come quello dei CFD.

