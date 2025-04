Se siete appassionati dei romanzi di Michael Connelly con protagonista Harry Bosch, gustatevi su Prime Video le dieci puntate della terza stagione della serie tv Bosch: L’eredità.

La trama di Bosch: L’eredità si dipana su diversi piani di narrazione partendo dal finale della stagione precedente. Maddie, la figlia di Bosch, era stata rapita e sotterrata viva nel deserto da uno psicopatico, ma tutto si era risolto nel migliori dei modi.

La ripartenza della serie Bosch: L’eredità è drammatica, una telefonata sul cellulare di Bosch, a cui risponde la figlia, annuncia che il criminale di cui sopra è morto al gabbio come da richiesta di Harry. È tutta una farsa per incastrarlo e viene indagato, mentre inizialmente aleggia in Maddie l’ombra del dubbio e la sfiducia nei confronti del padre.

L’avvocata Honey “Money” Chandler (Mimi Rogers) decide di candidarsi a procuratore distrettuale di Los Angeles con tanto di comizi e campagna elettorale. Bosch (Titus Welliver) è in pensione, ma lavora come detective privato e viene ingaggiato per scoprire dov’è finita una coppia con due figli piccoli che si è volatilizzata nel nulla. Apparentemente il capofamiglia ha truffato il socio in affari ed è scomparso con il resto della famiglia e coi dollari.

Maddie (Madison Lintz) e la sua partner indagano su delle rapine ai danni di persone facoltose che rientrano a casa dopo aver cenato al ristorante.

Bosch uscirà a testa alta dall’accusa di essere il mandante della morte dello psicopatico, Maddie recupererà certezza nell’onestà del genitore, la Chandler vincerà la corsa a procuratore, i tre rapinatori di portafogli e preziosi verranno acciuffati (uno è nipote della partner di Maddie), la famiglia scomparsa verrà ritrovata morta sotterrata.

Il detective Jimmy Robertson (Paul Calderon) che conduceva l’indagine sull’uccisione del galeotto rapitore di Maddie viene ucciso davanti a un chiosco di tacos. Aspettava qualcuno? Bosch gli era debitore per alcune dritte che Jimmy gli aveva sommessamente dato e indagando arriva a una banda di narcos su cui il pulotto stava indagando.

Il pensionato Bosch si mette alla ricerca dell’assassino della famiglia scomparsa: li ha fatti fuori il socio che sembrava essere stato truffato e che ora è sparito. Il nostro scopre che è in Messico e con un suo ex sodale organizza un rapimento per portarlo davanti alla giustizia a Los Angeles. Promette alla figlia di non ucciderlo, ma … (no spoiler).

Nella decima e ultima puntata di Bosch: L’eredità entra in scena Renée Ballard, detective della rapine e omicidi della Lapd (la polizia della città degli angeli).

Poche righe sopra ho calcato la mano con la parola pensionato, questo perché, come nella saga scritta da Michael Connelly, Bosch resta in scena, ma la protagonista pian piano diventa Renée Ballard che si occupa dei casi freddi (cold case). Lo scrittore ha iniziato ad affiancarla a Harry nel 2018 e ora siamo a sei romanzi. Così anche per la serie tv Bosch: L’eredità diventa il proseguimento naturale. Non a caso il sottotitolo della serie è L’eredità.

Sempre magistrale l’interpretazione in Bosch: L’eredità di Titus Welliver nei panni di Harry Bosch, silenzioso, introverso, attento a tutto. In questa serie i suoi metodi non sono ortodossi, ma non è più inquadrato nella polizia, al tempo stesso qualche istinto e pensiero di fare lui il giustiziere gli passa per la mente.

È apparentemente una suorina dal collo torto Madison Lintz (Maddie), poliziotta e figlia di Bosch, ma al momento giusto tira fuori la grinta. Senza nulla togliere all’attrice Mimi Roger, risulta un po’ bizzarro il passaggio da super remunerata (da qui il soprannome “Money”) e spietata avvocata che, con un triplo salto mortale, diventa procuratore distrettuale. Ma così è anche nel romanzo di Connolly, il punto è che la messa in scena della campagna elettorale e dei comizi è abbastanza misera, per non dire ridicola.

Nota conclusiva su Bosch: L’eredità: che figata la casa con enormi vetrate di Harry Bosch sulle colline di Los Angeles che domina la città. Domanda: dopo gli incedi di alcuni mesi fa sarà ancora integra?

