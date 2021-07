Boschi “Grillini con Conte solo per la poltrona”/ Sansonetti “Pensano solo al potere”

Maria Elena Boschi e Piero Sansonetti a confronto ai microfoni del Tg4 per parlare del panorama politico. I passaggi più interessanti sono ovviamente quelli legati al caos nel M5s, questa la stilettata dell’esponente di Italia Viva: «Sinceramente non conosco il mondo del Movimento 5 Stelle, so che mi tranquillizza molto che Conte e Grillo siano impegnati a discutere dello Statuto pentastellato e non di vaccini, ammortizzatori sociali e ripartenza, per fortuna abbiamo Draghi. Non è escluso che trovino un accordo, non lo so, può darsi che Conte abbia imparato a gestire meglio i numeri dei parlamentari: quando ha cercato i responsabili per il Conte III non gli è andata molto bene».

Piero Sansonetti si è detto d’accordo con Maria Elena Boschi, il giudizio del direttore de Il Riformista è tranchant: «Il Movimento 5 Stelle sta per avere una scissione per lo Statuto, hanno litigato furiosamente per uno Statuto. Hanno litigato per il potere: ma almeno non lo dite, fate finta che litigate per altro».

BOSCHI: “GRILLINI CON CONTE PER LA POLTRONA”

Maria Elena Boschi ha poi rincarato la dose sul Movimento 5 Stelle e, soprattutto, sull’ex premier: «Conte spaventato dai costi di un partito? No, credo che spaventi molto di più i parlamentari del M5s il limite dei due mandati. Io credo che molti siano interessati al progetto di Conte anche per l’assenza di questa regola. Tutto ciò conferma che Italia Viva aveva ragione a pensare che Conte non fosse il miglior premier possibile per il Paese, considerato che neanche il fondatore del M5s lo ritiene in grado di guidare il Movimento». Piero Sansonetti ha colto la palla al balzo per attaccare il Pd: «Sono andati appresso a questo gruppuscolo, nel senso della consistenza politica, inesistente: privo di idee, programmi, politica, capace solo di litigare sul potere o sui mandati da fare o sui ruoli. Il Pd ha pensato di potersi accodare, “Conte o morte”: ma come è possibile? Io vengo dalla sinistra, siamo ridotti a questo: non è giusto, l’Italia ha diritto a una sinistra come ha diritto di una destra. Quelli di Italia Viva hanno fatto bene ad uscire da quella roba lì (ride, ndr)».

