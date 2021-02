Bosco Vida torna sui social/ Foto “Ora vivo di nuovo quello che mi resta da vivere”

Che fine ha fatto Bosco Vida, l’eccentrico amico di Jonas Berami nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip? E’ passato quasi un anno e mezzo dal suo ultimo post Instagram datato ottobre 2019, in occasione del suo 33esimo compleanno e da allora è letteralmente sparito, almeno sui social. Già dopo la sua breve avventura nella Casa del GF Vip, dove giunse fino alla sesta puntata prima di essere battuto in un televoto lampo da Valeria Marini, di Bosco si erano perse in parte le tracce. Sappiamo che aveva fatto ritorno in Spagna dove sperava di trovare nuovamente l’amore. Poi però aveva fatto perdere le tracce anche sui social, dove è ricomparso solo ieri con un nuovo inatteso post.

Attraverso il suo profilo Instagram Bosco Vida ha voluto postare una nuova foto di sé, mentre pranza con una insalata. Nella didascalia allo scatto casalingo si legge: “Non sapevo come gestire, e sono caduto … Ora vivo di nuovo quello che mi resta da vivere … Più calmo e ancora più maschio … No, quello no!”. Un finale ironico, proprio come nel suo stile, ma che lascia trapelare un passato non semplice dietro il quale si celerebbe anche il reale motivo della sua lontananza social.

BOSCO VIDA TORNA SUI SOCIAL DOPO OLTRE UN ANNO DI LONTANANZA

Bosco Vida è tornato sui social ma in realtà non ha fornito molte spiegazioni del suo allontanamento, sebbene abbia promesso ai suoi follower che ne avrebbe parlato presto. Attraverso le sue Instagram Stories, dal box riservato alle domande, Bosco ha voluto rispondere ad alcune curiosità dei follower sul suo conto. A chi gli faceva notare che da troppo tempo non postava più nulla, chiedendogli se fosse successo qualcosa, il giovane si è limitato a replicare: “E’ lungo da spiegare”. Qualcuno gli ha domandato “cosa fai adesso?” e la risposta dell’ex gieffino è stata emblematica: “Prendere cura di me”. Ed a chi invece gli ha chiesto “come mai non stavi più su Instagram?”, lui ha risposto: “Perchè ero sulla vita”. Bosco ha spiegato che racconterà presto cosa gli è successo in una diretta con Alessia Macari, sua amica e vincitrice della prima edizione del GF Vip a cui ha preso parte anche lui. Tra gli altri importanti cambiamenti dell’ultimo anno anche il suo essersi avvicinato al veganismo sebbene Bosco abbia respinto ogni tipo di etichetta anche in questo senso.

