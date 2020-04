BOSS DOMS ADDIO A ACHILLE LAURO/ In arrivo un singolo e un album da solista

Pubblicità

Tutte le cose belle finiscono, anche quelle baciate dal successo. La collaborazione tra Achille Lauro e Boss Doms, si interrompe: Edoardo Manzoni, vero nome del produttore, ha infatti annunciato di voler riprendere la sua carriera, interrotta proprio per lanciare quella di Lauro. Boss Doms ha dietro le spalle molti anni di lavori, cominciati nel 2011 con un remix di Jah Armi, di Stephen & Damian Marley e proseguita con il debutto sulla lunga distanza a nome Marco Bello & Fried Chicken, il suo primo album. Quindi l’incontro con Achille Lauro, il brano Rolls Royce e tanto altro per cui lo si può definire artefice del successo del rapper.

IL MIO AMICO ACHILLE LAURO

Adesso Boss Doms annuncia un singolo in vista di un album vero e proprio. “Quando iniziai la mia collaborazione con Lauro promisi a me stesso che avrei percorso con lui un pezzo di strada insieme, mettendo momentaneamente in stand-by il mio progetto solista. Abbiamo iniziato in uno scantinato e siamo arrivati ad esibirci sui più importanti palchi d’Italia, da Sanremo al Circo Massimo, abbiamo collaborato con artisti prestigiosi e ottenuto svariate certificazioni discografiche d’Oro e di Platino” dice Edoardo Manozzi. Il singolo viene definito dalle “sonorità innovative”: “Ho fatto fede alla mia promessa ma credo sia giunto il momento di intraprendere il mio percorso professionale. Lauro è entusiasta, mi supporta molto e questo mi rende felice”.



