Boss Doms, Edoardo Manozzi/ Foto, il grande salto da solista con “I want more”

Boss Doms, nato col nome di Edoardo Manozzi, è pronto per fare il grande salto: I want more sarà il suo primo singolo da solista, dopo aver scelto di separarsi dall’amico di sempre Achille Lauro. Edoardo Manozzi, vero nome del producer, è stato per tanti anni al fianco del trapper e lo ha portato fino al successo. “Quando ho iniziato la carriera insieme ad Achille“, ha detto lo scorso mese all’Adnkronos, “avevo promesso che con lui avrei percorso un pezzo di strada, mettendo in pausa tutti i miei progetti. Abbiamo iniziato in uno scantinato per arrivare poi a Sanremo fino al Circo Massimo. Ho fatto fede a quella promessa. Ora è giunto il momento di intraprendere il mio percorso”. Questo però non impedirà ai due di continuare a collaborare insieme, anche se non con la stessa intensità di prima. “Voglio percorrere una strada fatta di contaminazioni e di esperimenti”, ha detto Boss Doms, “dove i brani possano essere universali e andare ben oltre il panorama musicale italiano”. Come scrive sui social, il producer pubblicherà il suo singolo il prossimo 3 luglio. “Quasi non mi sembra vero“, commenta la compagna Valentina Pegorer, mentre il producer le ha ricordato di quella Storia da fare su Instagram per i fan. “Mica una, ne faccio una al giorno per sempre“, ha replicato lei. Clicca qui per guardare la foto di Boss Doms e leggere i commenti.

Boss Doms, il paragone con David Bowie e la storia con Valentina

Boss Doms viene spesso paragonato a David Bowie e non solo per il suo essere glam, stravagante, irriverente. Al di fuori della sua arte però lo troviamo innamorato di Valentina Peregorer, da cui ha avuto la figlia Mina e conosciuta ai tempi della sua partecipazione a Pechino Express. “Eravamo concorrenti, uno contro l’altro, io in coppia con la DJ Ema Stokholma, lui già con Achille”, ha detto lei tempo fa a Vanity Fair, “li ho conosciuti così, erano già in coppia, nessuna gelosia, sono come fratelli con una relazione fortissima. Studiano, si evolvono, si divertono”. Una visione precisa quindi del rapporto che unisce Lauro al producer e amico di sempre, nonostante il bacio dello scandalo che si sono scambiati a Sanremo e persino a 20 anni che siamo italiani, in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, sabato 27 giugno 2020. “Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa“, ha detto Valentina per rispondere agli haters. Anche lei ha dovuto subire le critiche per quel famoso bacio, come se in qualche modo dovesse impedire al suo compagno di vita di superare certi limiti. Gli stessi che Boss Doms non ha mai tenuto in considerazione e che forse si prepara a superare ancora una volta. Intanto, sul suo profilo Instagram sono sparite tutte le foto legate al suo periodo con Achille Lauro. Nessuna lite fra i due, ma la volontà del producer di mettere al centro la sua arte e il suo nuovo percorso musicale.

Foto, il singolo “I want more”

Visualizza questo post su Instagram I WANT MORE – OUT JULY 3RD 🥶 Un post condiviso da BOSS DOMS (@bossdoms) in data: 24 Giu 2020 alle ore 5:09 PDT





