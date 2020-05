Boss Doms, Edoardo Manozzi/ Si separa da Achille Lauro: “mi supporta e sono felice”

Pubblicità

Boss Doms si separa da Achille Lauro e annuncia un progetto solista. Proprio così, Edoardo Manozzi (questo il suo vero nome) dopo aver conquistato la grande popolarità come spalla di Achille Lauro con cui ha partecipato alle ultime due edizioni del Festival della Canzone Italiana di Sanremo ha annunciato alla stampa che è arrivato il momento di camminare da solo. Il produttore discografico così, dopo aver lanciato Achille Lauro come nuova stella della realtà trap italiana, è pronto a debuttare con un suo progetto discografico come ha rivelato sui social. “Quando iniziai la mia collaborazione con Lauro promisi a me stesso che avrei percorso con lui un pezzo di strada insieme, mettendo momentaneamente in stand-by il mio progetto solista” – ha scritto il produttore discografico – “abbiamo iniziato in uno scantinato e siamo arrivati ad esibirci sui più importanti palchi d’Italia, da Sanremo al Circo Massimo, abbiamo collaborato con artisti prestigiosi e ottenuto svariate certificazioni discografiche d’Oro e di Platino”.

Boss Doms da Sanremo al progetto solista

Una decisione, quella di Boss Doms, maturata moltissimo tempo fa e condivisa dallo stesso Achille Lauro. Nessun risentimento o incomprensione tra i due come ha precisato il chitarrista e produttore discografico: “ho fatto fede alla mia promessa ma credo che adesso sia giunto il momento di intraprendere il mio personale percorso professionale. Lauro è davvero tanto entusiasta, mi supporta molto e questo mi rende così felice”. Edoardo Manozzi, questo il suo nome all’anagrafe, è pronto così a pubblicare il suo primo singolo solista a cui seguirà anche un intero album di inedito. Al momento le prime indiscrezioni parlano di una possibile uscita nel mese di Giugno sotto l’etichetta statunitense Ultra Records. Possibile che nel progetto rientri anche il remix del brano “Remember Me” di Alex Guadino pubblicato pochi giorni fa. Riguardo al suo nuovo progetto ha rivelato: “voglio percorrere una strada fatta di contaminazioni e di esperimenti. Dove i brani possano essere universali e andare ben oltre il panorama musicale italiano”. Un debutto che incuriosisce molto, visto Boss Doms in questi anni ha saputo con il suo estro e i suoi look imporsi come artista a tutto tondo nel panorama artistico italiano. A sostenerlo in questa nuova avventura il manager Angelo Calculli che in merito al nuovo progetto ha detto: ” è l’unico artista del suo genere che non usa schemi, che non si chiude in un unico, costante e ripetuto mood musicale ma che ritrova nella continua ricerca e innovazione produttiva la sua unicità”.



