Boss Doms, ex bassista Achille Lauro/ Collaborazione baci e provocazioni, “Nostra separazione? Era prevista”

Boss Doms è il bassista di Achille Lauro. I due saranno ospiti oggi di Felicissima sera, il programma demenziale condotto dal duo comico Pio e Amedeo in onda ogni venerdì su Canale 5. Questo, almeno, è quanto si presume a partire dalle (poche) anticipazioni sulla serata, che di sicuro vedrà protagonista Lauro o da solo o in coppia con il suo musicista storico. Effettivamente, i due hanno intrapreso strade diverse dopo un sodalizio artistico durato sei anni che li ha visti comporre insieme molti brani presenti nel repertorio del celebre rapper romano. “Quando iniziai la mia collaborazione con Lauro promisi a me stesso che avrei percorso con lui un pezzo di strada insieme, mettendo momentaneamente in stand-by il mio progetto solista…”, ha raccontato il bassista all’Adnkronos. Prosegue: “Abbiamo iniziato in uno scantinato e siamo arrivati ad esibirci sui più importanti palchi d’Italia, da Sanremo al Circo Massimo, abbiamo collaborato con artisti prestigiosi e ottenuto svariate certificazioni discografiche d’Oro e di Platino”… ma adesso è arrivata l’ora di dividersi.

Boss Doms tra concerti e paternità

A Sanremo 2021 – e, prima ancora, a Sanremo 2020 – Achille Lauro e Boss Doms hanno fatto molto discutere per via del loro atteggiamento controverso e caratterizzato da una serie di provocazioni forti tra cui anche i baci che i due si sono scambiati sul palco dell’Ariston davanti a milioni di telespettatori. Effettivamente, Boss Doms è consapevole di aver dato scandalo: “Abbiamo deciso di portare quello che facevamo durante il live però concentrato in 5 minuti di un brano. Ci hanno detto di tutto!”, ha dichiarato lui a marzo in un’intervista a Le Iene. Per di più, non tutti sanno che Boss Doms è anche un padre di famiglia (nel 2019 ha avuto una figlia, Mina, nata dalla sua unione con la conduttrice Valentina Georgia Pegorer), e che persino lei – a tratti – rimane stupita dal suo comportamento decisamente anticonvenzionale. Per esempio, Boss Doms mette lo smalto alle unghie, e la piccola – che tra l’altro ha solo 2 anni – gli guarda già le mani con un certo stupore.

Achille Lauro: “Nessuna lite con Boss Doms”

In un’intervista al Corriere della Sera datata 16 aprile, Achille Lauro è tornato a parlare della fine del suo rapporto di collaborazione con Boss Doms spiegandone i motivi dal suo punto di vista: “Lui fa musica elettronica da prima ancora che ci conoscessimo ed è tornato a quella passione”, ha dichiarato Lauro, confermando quanto detto in precedenza dall’amico. “Ha ambizioni anche internazionali e si deve dedicare anima e corpo a quello”, prosegue, “ma per spiegare che non c’è una lite basti dire che lo produce la mia società”.

