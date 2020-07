Boss Doms/ “Il primo bacio con Valentina Pegorer? Sapeva di sudore e gin”

È divenuto celebre grazie al suo sodalizio artistico con Achille Lauro Boss Doms (vero nome Edoardo Manozzi), che lo ha affiancato sul palco degli ultimi due Festival di Sanremo con la sua chitarra e performance di coppia che hanno fatto discutere e diviso l’opinione pubblica. Nella vita di tutti i giorni, però, il producer adora fare il papà della piccola Mina e ama alla follia la sua Valentina Pegorer, incontrata in occasione dell’edizione 2017 dell’adventure game di Rai Due “Pechino Express”. I due innamorati si sono raccontati nell’ambito di un’intervista pubblicata su “Tv Sorrisi e Canzoni” in edicola questa settimana e la ragazza ha ammesso: “Quando l’ho visto arrivare a Pechino Express ho pensato: ‘Chi è ‘sto coatto?’. Aveva i capelli rosa e Lauro le treccine. In realtà il nostro è stato un colpo di fulmine semplice, genuino. Ci amiamo e basta”. Un amore nato dalla presa d’iniziativa da parte del producer, che ha iniziato a scrivere alla conduttrice dopo essere rientrato in Italia.

BOSS DOMS: “SAI COME SI FA PASTA E CECI?”

A far incuriosire i lettori di “Tv Sorrisi e Canzoni” sarà sicuramente il contenuto del primo messaggio inviato da Boss Doms alla sua Valentina: “Sai come si fa pasta e ceci?”. Non propriamente una delle dichiarazioni d’amore più belle e indimenticabili di sempre, ma ha comunque fatto breccia nel cuore della donna, che gli ha risposto: “Se resisti 24 ore, domani mattina ti porto la colazione”. È stato l’avvio ufficiale della loro storia, che ha condotto, di lì a poco, al loro primo bacio, descritto così dai due: “Sapeva di sudore, di gin, di cloro della piscina. Se fosse un animale, il nostro primo bacio sarebbe una rana o una falena”. E poi, l’arrivo della piccola Mina, 18 mesi, chiamata così perché “volevamo un nome corto, ma non troppo strano, tipo Shiva o Blu. Abbiamo scelto Mina, come la cantante. E le sta benissimo. Suonava il piano già a cinque mesi, seduta sulla sdraietta”. Ma che genitori sono Boss Doms e Valentina Pegorer: “Siamo teneri, ma anche molto attenti a darle entrambi le stesse regole, essere d’accordo tra noi”.



