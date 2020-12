Boss in incognito 2020, Enrico Galasso/ Diretta 21 dicembre: la Birra Peroni…

ANTICIPAZIONI BOSS IN INCOGNITO 2020, PUNTATA 21 DICEMBRE

Dopo il grande successo ottenuto con l’ultima stagione, Boss in incognito torna in onda oggi, lunedì 21 dicembre, alle 21.20 su Raidue, con una puntata inedita nel corso della quale Max Giusti racconterà le avventure di un boss che ha deciso di mettersi alla prova intrufolandosi nella propria azienda sotto mentite spoglie per conoscere meglio i propri dipendenti e capire cosa funzioni e cosa non funzioni. Protagonista dell’inedita puntata di Natale in onda questa sera sarà l’Amministratore Delegato di Birra Peroni, Enrico Galasso. Il boss in incognito s’intrufolerà all’ interno dello stabilimento della birra e nella malteria di proprietà dell’azienda toccando con mano cosa accade all’interno della sua azienda e come lavorano i suoi dipendenti. Il tutto accadrà alla vigilia di un Natale molto particolare per le aziende e i lavoratori che, davanti alle telecamere di Boss in incognito, racconteranno le loro difficoltà.

ENRICO GALASSO, PROTAGONISTA DI BOSS IN INCOGNITO

Enrico Galasso, amministratore delegato di Birra Peroni, si trasformerà in Lorenzo e, durante il suo percorso, incontrerà Rita, un’operaia dello Stabilimento di Padova, che Peroni e con lei imparerà a degustare la birra. Incontrerà, poi, Salvatore che ha dovuto affrontare un percorso molto difficile; Michele, un operaio della stabilimento di Bari che, con l’arrivo del Natale, ricorda uno dei periodi più difficili della sua vita e Roberto, un 50enne che ha dovuto accettare un lavoro lontano dagli affetti per necessità. A travestirsi, nel corso della puntata speciale di Boss in incognito, sarà anche Max Giusti che si trasformerà in Josè che incontrerà Gianni, un contadino che da oltre 30 anni si occupa della semina dell’orzo e con cui scoprirà i segreti del mestiere. Il boss Enrico-Lorenzo svelerà la propria identità solo al termine dell’esperienza migliorando la vita dei suoi dipendenti a cui farà anche dei premi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA