Boss in incognito 2022, Gerardo Acampora di Megic Pizza/ Diretta 4a puntata: come andrà in azienda?

Boss in incognito 2022: Gerardo Acampora nuovo protagonista

Questa sera, martedì 21 giugno, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il quarto e ultimo appuntamento con “Boss in incognito 2022”, il docu-reality condotto da Max Giusti. Anche questa sera verrà raccontata la storia di un imprenditore che ha deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai suoi dipendenti sotto mentite spoglie, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Stasera è il turno di Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza. La prima puntata con protagonista Martina Oliviero, dell’industria dolciaria Azienda Oliviero, è stata vista da 1.844.000 spettatori con il 10,9% di share. Mentre la seconda con Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts, ha appassionato 1.443.000 telespettatori con l’8% di share. La terza puntata con Marco Arletti di Chimar sua ha registrato 1.374.000 spettatori pari al 7.80%.

Gerardo Acampora è il protagonista dell’ultima puntata di Boss in incognito 2022

Il protagonista della quarta e ultima puntata di “Boss in incognito 2022” è Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza, azienda che produce pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione. Con sede centrale nella zona industriale di Gorizia, precisamente a Ronchi dei Legionari, ha circa settanta dipendenti e produce trentamila pizze artigianali al giorno, distribuendole in tre continenti. La storia di Megic Pizza è iniziato sull’isola di Grado con Michele, padre di Gerardo, e il suo storico locale “La Ciacolada”. Dopo molti anni nella ristorazione, la famiglia Acampora a deciso di portare il sapore e i profumi della sua pizzeria nelle case di tutti. È così che è nato il progetto Megic, acronimo di Michele, Eleonora, Gerardo, Ida, ovvero i nomi dei componenti della famiglia e di Ciacolada.

Chi sono gli operai di Megic Pizza finiti sotto al lente di ingrandimento del Boss in incognito?

Durante la puntata di “Boss in incognito 2022” Gerardo Acampora incontrerà alcuni tra i suoi operai, con cui lavorerà fianco a fianco. Il primo Alexandru, che gli insegnerà a imballare le pizze per la spedizione. Sarà poi la volta di Tatiana, che lo istruirà nella preparazione degli ingredienti. Pina gli mostrerà il confezionamento sottovuoto delle pizze. Anche per l’ultima puntata Max Giusti scende in campo nei panni di Pasquale da Napoli: il conduttore, in incognito, affiancherà Alessandro, nella preparazione dell’impasto e nella spianatura delle pizze, e poi Dorotea, alla farcitura manuale. Come sempre, agli operai è stato detto che si sta girando il documentario “Back to work – Missione lavoro”. Ricordiamo che nel 2016 Megic pizza viene insignita del certificato Italian Identity Index, il sigillo distintivo del saper fare italiano.

