Boss in incognito 2022, Marco Arletti di Chimar spa/ Diretta 3a puntata:”Cinque giorni come Federico”

Questa sera, martedì 14 giugno, alle 21.25 su Rai 2 va in onda la terza puntata di “Boss in incognito 2022”, il docu-reality condotto da Max Giusti. Anche questa sera verrà raccontata la storia di un imprenditore che ha deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai suoi dipendenti sotto mentite spoglie, camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Stasera è il turno di Marco Arletti, di Chimar spa. La prima puntata con protagonista Martina Oliviero, dell’industria dolciaria “Azienda Oliviero”, è stata vista da 1.844.000 spettatori con il 10,9% di share. Mentre la seconda con Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts, ha appassionato 1.443.000 telespettatori con l’8% di share.

Il protagonista della terza puntata di “Boss in incognito 2022” è Marco Arletti, amministratore delegato di Chimar spa, un colosso italiano della produzione di scatole e imballaggi industriali. La sede storica si trova in provincia di Modena, a Limidi di Soliera, ma ormai l’azienda ha altre 25 sedi sparse in tutto il nord Italia. Chimar conta 550 tra collaboratori e dipendenti e produce 22 milioni di imballaggi in un anno. “Per 5 giorni ho ricoperto i panni di Federico, una persona che ha perso il lavoro a causa del COVID con il desiderio e la necessità di trovarne uno nuovo … e così sono entrato in CHIMAR e ho visto l’azienda da una prospettiva diversa”, ha raccontato Arletti sul proprio profilo Facebook.

Gli operai di Chimar spa protagonisti di Boss in incognito 2022

Durante la puntata di “Boss in incognito 2022” Marco Arletti incontrerà alcuni tra i suoi operai, con cui lavorerà fianco a fianco. Il primo è Daniele, con cui imparerà a costruire i pallet in legno. Sarà poi la volta di Giovanni, che gli insegnerà a imballare macchinari industriali pronti per l’esportazione. Emilia lo affiancherà nella realizzazione dei sacchi barriera e, infine, Adam, che lo istruirà nella costruzione di grandi scatole in legno. Max Giusti, anche lui in incognito in missione per conto del Boss lavorerà con Luca nella fabbricazione delle scatole di cartone. “Ho incontrato e conosciuto più profondamente alcune persone che lavorano in CHIMAR. Scoprendo da un lato la loro storia di vita, le loro paure e preoccupazioni e dall’altro la loro professionalità e il loro grande attaccamento all’azienda. Il conoscere e approfondire le storie delle persone mi ha emozionato a volte commosso e a volte fatto sorridere ma soprattutto mi ha fatto sentire ancora più forte il senso di responsabilità che dobbiamo avere verso le persone che sono parte della nostra squadra”, ha scritto Arletti su Facebook

