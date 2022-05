Boss in incognito 2022, Martina Oliviero/ Diretta: incontro con operai tra torrone…

Boss in incognito 2022, anticipazioni e diretta prima puntata

Dopo il grande successo della scorsa stagione, oggi martedì 31 maggio, in prima serata, Raidue trasmette la prima di quattro puntate di Boss in incognito 2022, il docu-reality in cui manager e titolari di aziende si calano nei panni dei propri operai per capire i loro disagi, le loro difficoltà e i problemi che devono affrontare ogni giorno anche economicamente. Anche nella nuova edizione, a raccontare le storie degli operai, ma anche dei manager che hanno scelto di mettersi in gioco c’è Max Giusti.

Oltre ad essere il conduttore e la voce narrante di Boss in incognito, Max Giusti, esattamente come nella scorsa edizione, attraverso un travestimento, si calerà nei panni di un personaggio fittizio per aiutare i manager, sostituirli in caso di necessità e fare da ponte con gli operai.

Anna Olivieri è la protagonista della prima putanta di Boss in incognito 2022

Nel corso della prima puntata di Boss in incognito 2022, il pubblico di Raidue conoscerà Anna Olivieri, giovane manager dell’azienda Olivieri che produce torrone e cioccolato. L’azienda ha sede a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Si tratta di un’azienda importantissima della zona di Avellino e che rappresenta la base economica di tantissime famiglie.

L’azienda conta, infatti, centoventi dipendenti, diecimila metri quadri di stabilimenti e, ogni anno, trasforma ottomila quintali di cioccolata e produce oltre cinquemila quintali di torrone.

Gli operai dell’azienda Olivieri protagonisti di Boss in incognito 2022

Non solo Anna Olivieri. I veri protagonisti della prima puntata di Boss in incognito 2022 saranno gli operai. Anna Olivieri, nei panni di un’operaia, incontrerà Mina, che la aiuterà nella produzione del torrone, Angela che le mostrerà i passaggi del confezionamento manuale del torrone friabile, Gerardo con cui preparerà le barrette di croccante e Mary con la quale selezionerà e impacchetterà i torroncini. Max Giusti, invece, affiancherà Barbara nella produzione delle arachidi pralinate.

La vita da operaia di Anna Olivieri durerà una settimana. Solo al termine dei sette giorni, Anna svelerà la sua identità agli operai che incontrerà uno alla volta riconoscendo anche dei premi agli operai che avranno mostrato maggiore dedizione al proprio lavoro. Non mancheranno, naturalmente, le emozioni dettate dalle storie personali dei singoli operai.











