BOSS IN INCOGNITO 2022, UGO PELLEGRINO (ARCADIA YACHTS)/ Diretta: incontro con Dymitro, Enzo e…

Boss in incognito 2022, anticipazioni e diretta seconda puntata

Il protagonista della seconda puntata di Boss in Incognito sarà Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yatchs, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yatch di lusso. L’uomo ha deciso di mettersi alla prova e di entrare a diretto contatto con i suoi dipendenti, lavorando al loro fianco. Nel corso di questa seconda puntata conosceremo dunque Claudio, che insegnerà al nostro boss i segreti della falegnameria e della carpenteria navale; sarà poi il turno di Dymitro, che insegnerà a Ugo Pellegrino sotto falsa identità a resinare i gusci delle barche.

Le cose di complicheranno ulteriormente con Benito e i suoi collaudi per poi arrivare a Enzo, che guiderà il nostro boss attraverso il lavoro di stuccatura e riparazione di uno scafo. Come se la caverà? E, soprattutto, riuscirà a non farsi riconoscere dai suoi dipendenti? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Boss in incognito 2022: Ugo Pellegrino nuovo protagonista

Questa sera, martedì 7 giugno, alle 21.25 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di “Boss in incognito 2022”, il docu-reality condotto da Max Giusti. Anche questa sera, dopo la prima puntata con protagonista Martina Oliviero, verrà raccontata la storie di un imprenditore che ha deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai suoi dipendenti sotto mentite spoglie, camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Anche quest’anno Max Giusti aiuterà i boss nella loro missione grazie a un travestimento e a un nome di fantasia. “Il vero nodo per me è riuscire ad aprirmi in maniera vera e rispettosa, anche se sono sotto mentite spoglie, grazie al travestimento a cui mi sottopongo. La speranza è che si veda che non c’è distanza tra me e le persone che si raccontano, anche se io devo fingere di essere un’altra persona”, ha detto il conduttore intervistato da TvBlog.

Il protagonista della seconda puntata di “Boss in incognito 2022” è Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yacht di lusso fatti su misura per clienti italiani e stranieri. La sede dell’azienda si trova a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dispone di un sito produttivo di 47.000mq e conta 150 collaboratori tra impiegati e maestranze. Arcadia Yachts è nata nel 2008 guidata da Ugo Pellegrino: “Non mi piace definire il progetto di Arcadia Yachts come un’avventura perché non è nato per un caso fortuito… Come ogni attività imprenditoriale che abbiamo intrapreso, anche questa l’abbiamo affrontata come siamo mentalmente abituati a fare, studiando l’opportunità, pianificando l’investimento, facendo tutti quei passi che si devono compiere per non lasciare nulla al caso”, ha detto Pellegrino intervista da PressMare.it.

Gli operai di Arcadia Yachts protagonisti di Boss in incognito 2022

Durante la puntata di “Boss in incognito 2022” Ugo Pellegrino si confronterà con alcuni tra i suoi operai. Il primo è Claudio, che gli insegnerà i segreti della falegnameria e della carpenteria navale. Sarò poi la volta di Dymitro, con il quale il boss imparerà a resinare i gusci delle barche. Benito gli spiegherà come funziona il collaudo pre-consegna di uno yacht, e, infine, Enzo gli insegnerà a stuccare e riparare uno scafo. Max Giusti, anche lui in incognito in missione per conto del Boss, incontrerà Salvatore, un maestro verniciatore. Agli operai di Arcadia Yachts verrà detto che in azienda si sta girando “Back to work – Missione lavoro”, per Rai Documentari. La vita da operaio di Ugo Pellegrino durerà una settimana. Aal termine dei sette giorni, Ugo svelerà la sua identità agli operai che incontrerà uno alla volta riconoscendo anche dei premi agli operai che avranno mostrato maggiore dedizione al proprio lavoro.

