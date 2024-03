Boss in incognito 2024, Chiara Iachini/ Diretta 3a puntata: l’azienda Sedima Fashion Hub protagonista

Boss in incognito 2024: anticipazioni e diretta terza puntata 18 marzo

Lunedì 18 marzo, Raidue trasmette la terza ed ultima puntata di Boss in incognito 2024, il reality che mette alla prova manager ed imprenditori che, per qualche giorno, si calano nella realtà delle proprie azienda mescolandosi ai propri dipendenti e toccando con mano le varie problematiche che i lavoratori affrontano ogni giorno. Al timone di questa ed ultima puntata di Boss in incognito 2024 ci sarà come sempre Max Giusti che, oltre a raccontare le storie del boss e dei vari protagonisti con cui incrocia il proprio cammino, si trasforma anche in operaio aiutando così il boss a scoprire ulteriori dettagli sull’azienda.

I lavoratori, naturalmente, non sanno assolutamente di lavorare accanto al proprio datore di lavoro e, convinti di partecipare a “Job Stories”, un nuovo factual che racconta il mondo del lavoro, si comporteranno come sempre. L’avventura di Boss in incognito, però, non finisce questa sera. Lunedì 24 marzo, infatti, Raidue trasmetterà una puntata delle vecchie edizioni.

Chiara Iachini protagonista della terza ed ultima puntata di Boss in incognito 2024

La protagonista della terza ed ultima puntata di Boss in incognito 2024 è Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub. Quest’ultima è un’azienda che, dalla fine degli anni ’80, ha rivoluzionato il mondo dei jeans introducendo sistemi innovativi di lavaggio trasformazione e “invecchiamento” che sono stati poi replicati dai vari competitor. Questa sera, la boss Chiara Iachini si trasformerà in una dipendente imparando tantissimo dai lavoratori che guida ogni giorno. Da Tiziana imparerà a dare colore ai jeans mentre Mauro le insegnerà quanto sia importante il lavaggio dei jeans per salvaguardare il tessuto del capo.

Per rendere i jeans unici, poi, è importante anche la cura e l’arte del ricamo che, questa sera, la boss Chiara imparare da Roberta, considerata una vera maestra in tale settore. In quale attività, invece, si cimenterà Max Giusti per aiutare il Boss? Max Giusti, con l’aiuto di Rasim, scoprirà il metodo di verniciatura dei jeans.

Come vedere in diretta streaming Boss in incognito 2024

In ogni puntata, Boss in incognito regala sempre grandi emozioni al pubblico, ma principalmente ai protagonisti, in primis allo stesso Boss che scopre un mondo totalmente nuovo e agli stessi lavoratori. Per guardare l’ultimo appuntamento, dunque, basta sintonizzare il televisore su Raidue, a partire dalle 21.20, per seguire la diretta televisiva oppure collegarsi a Raiplay per la diretta streaming.

