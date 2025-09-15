Boss in incognito 2025 debutta questa sera con la conduzione di Elettra Lamborghini: protagonista della serata Andrea Pagano della San Salvatore.

Dopo le ultime edizioni che hanno avuto come voce narrante Max Giusti, Boss in incognito torna in onda oggi, lunedì 15 settembre 2025, con un’edizione tutta nuova e una novità importante. A raccontare le storie dei boss che, in ogni puntata si metteranno in gioco ma anche quelle dei dipendenti con cui il boss trascorrerà le sue giornate lavorative sarà Elettra Lamborghini, cantante ma anche volto amatissimo dal pubblico che, sicuramente, grazie alla sua personalità dolce ed empatica, regalerà anche grandi emozioni ai telespettatori.

In questa prima puntata, a calarsi nei panni dei suoi operai sarà un’imprenditrice che ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia portando avanti il lavoro cominciato dal padre insieme al marito. Ad abbandonare i panni del capo, questa sera, sarà Andrea Pagano, figlia del patron Giuseppe Pagano, che insieme al marito Antonello Ricco amministra l’azienda San Salvatore.

Boss in incognito 2025: Andrea Pagano e l’azienda San Salvatore protagoniste

L’azienda San Salvatore è una realtà imprenditoria importante che si trova vicino a Paestum e che, occupandosi di diversi settori, nasconde diverse anime come quella casearia, agricola e della ristorazione. Nel corso della sua avventura a Boss in incognito, Andrea proverà a non farsi riconoscere trascorrendo la sua giornata lavorativa accanto ai vari dipendenti che le insegneranno anche quelle che sono attività fondamentali per l’azienda. Con Antonia, ad esempio, scoprirà l’importanza della vendita dei prodotti aziendali mentre Simeone le mostrerà come si produce la mozzarella, eccellenza italiana.

Nella sua missione durante la quale ascolterà anche le storie dei dipendenti che, in alcuni casi, hanno percorsi complicati, non sarà da sola perché anche Elettra Lamborghini si trasformerà in un dipendente e collaborerà con Pasqualina nella preparazione dei cremosi che rappresentano un prodotto che contraddistingue l’azienda.

Come vedere in diretta streaming Boss in incognito 2025

La nuova edizione di Boss in incognito, come sempre, sarà trasmessa da Raidue e la puntata di questa sera che, oltre a mettere in contatto due mondi totalmente opposti, regalerà grandi emozioni, può essere seguita in diretta televisiva a partire dalle 21.20. Il docu-reality, tuttavia, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.