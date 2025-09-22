Boss in incognito 2025 torna in onda con la seconda puntata con Elettra Lamborghini e Francesca Lonigro di Lonigro Fruit tra le vigne.

Nuove emozioni e nuovi colpi di scena nella seconda puntata di Boss in incognito 2025 che va in onda oggi, lunedì 22 settembre, in prima serata su Raidue. Al centro della puntata odierna sarà una giovane donna che, avendo le idee chiare, ha deciso di portare avanti il lavoro del padre assumendo le redini dell’azienda di famiglia dopo aver concluso il suo percorso di studi per avere tutte le competenze necessarie per rendere ancora più grande l’azienda di famiglia. Grazie al lavoro fratto dal padre, Francesca Lonigro che, a soli 28 anni, è direttrice commerciale di Lonigro Fruit, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di uva da tavola, con tanti sacrifici, la manager ha contribuito a rendere ancora più importante l’azienda.

Accanto a Francesca Lonigro ci sarà Elenoire Casalegno che si trasformerà che affiancherà Nello da cui apprenderà la sapiente arte dell’acinellatura direttamente in vigna provando a resistere alle bollenti temperature pugliesi.

Boss in incognito 2025: Francesca Lonigro e la Lonigro Fruit protagoniste

L’azienda Lonigro Fruit è diventata una realtà importante per la Puglia e Francesca Lonigro, pur essendo giovanissima, ha contribuito a fare un passo in avanti e scegliendo di partecipare a Boss in incognito per conoscere le emozionanti storie dei suoi dipendenti. Francesca Lonigro, così, questa sera, entrerà in azienda totalmente travestita e incontrerà Maria CHE la porterà nei campi insegnandole a raccogliere nel modo giusto l’uva.

Con Monika, invece, imparerà il confezionamento sulla linea produttiva mentre Elisabetta le mostrerà come organizzare evento in vigna: la boss in incognito dovrà così sfoggiare la sua fantasia e la sua creatività contribuendo ad organizzare la serata. Infine, con Sara preparerà un nuovo prodotto Lonigro dedicato ai più golosi ovvero i chicchi d’uva ricoperti di cioccolato.

Come seguire in diretta streaming Boss in incognito 2025

Tante, dunque, le emozioni che regaleranno al pubblico sia la Boss in incognito che i suoi dipendenti con le storie personali- Per emozionarsi, ma anche per divertirsi in alcuni casi, basterà sintonizzare il televisore su Raidue a partire dalle 21.20 per la diretta televisiva. Collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, invece, è possibile seguire la diretta streaming della puntata di stasera ma anche rivedere quella della settimana scorsa.

