Boss in incognito 2025 torna in onda oggi con una puntata dedicata ai pennarelli della Carioca che, da anni, cura la creatività dei bambini.

I colori, i sogni e la creatività dei bambini e i pennarelli della Carioca con cui i più piccoli mettono nero su bianco i propri sogni sono i protagonisti dell’ultima puntata di Boss in incognito 2025 in onda oggi, lunedì 6 ottobre. Elettra Lamborghini che ha debuttato alla guida del programma dedicato al mondo del lavoro, questa sera, torna a trasformarsi per affiancare Luca Talarico, azionista e membro del cda di Carioca Spa, che si calerà nei panni del boss per conto dell’amministratore delegato Enrico Toledo.

Roberto Freddi: chi è l'ospite di Giletti/ Cosa c'entra l'amico di Sempio con il delitto di Garlasco

Sarà una puntata in cui le emozioni non mancheranno sia perché si tratta di un’azienda che, da sempre, si occupa dei consumatori più piccoli, ma anche per le storie dei vari operai che trascorreranno le loro giornate lavorative accanto al loro capo.

Boss in incognito 2025: Luca Talarico di Carioca Spa

Luca Talarico, membro e azionista di Carioca Spa che è un’azienda storica nella produzione di pennarelli e colori per bambini, questa sera, si trasformerà in un operaio che imparerà quelle che sono le attività fondamentali dell’azienda. Luca, così, lavorerà al fianco di Liban, un ragazzo somalo che si occupa del magazzino e del rifornimento dei materiali per le linee di produzione. Incontrerà inoltre Giuseppina che gli mostrerà l’assemblaggio delle penne.

Rosa Chemical ‘fan’ dei piedi di Caterina Balivo: imbarazzo a La Volta Buona!/ C’è un ‘precedente’...

Da Dario, poi, conoscerà la magia del colore e vedrà da vicino il processo di creazione dell’inchiostro, mentre Rosanna gli mostrerà il processo di confezionamento dei pennarelli. Accanto a Luca, in quest’ultima puntata di Boss in incognito, tornerà Elettra Lamborghini, che nei panni di Ramona affiancherà Osazeme nell’assemblaggio dei pennarelli Jumbo.

Come seguire in diretta streaming Boss in incognito 2025

Sarà un’ultima puntata di Boss in incognito 2025 imperdibile in cui non mancheranno i momenti divertenti ma anche le grandi emozioni che gli operai regaleranno sia a Luca Talarico che ad Elettra Lamborghini che, nei panni di Ramona, mostra tutta la sua empatia nei confronti dei dipendenti. Per seguire la puntata in diretta televisiva basta sintonizzare il televisore su Raidue a partire dalle 21.20 mentre per seguire il programma in diretta streaming è sufficiente collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione.

Garlasco, Lovati: "Su Sempio un clima di caccia alle streghe"/ "Tesi suggestive non servono alle indagini"