Boss in incognito 2025 torna in onda oggi con una puntata dedicata al pane di Altamura con Lucia Forte di Oropan Spa.

Bontà, genuinità e tradizione sono gli ingredienti principali della puntata di Boss in incognito 2025 in onda oggi, lunedì 29 settembre 2025. Al centro della puntata, infatti, c’è uno dei prodotti culinari pugliesi più famosi nel mondo ovvero il pane di Altamura, famoso proprio per la sua croccantezza e il suo sapore unico. Come nelle precedenti puntate, questa sera, Elettra Lamborghini racconterà la storia dell’imprenditrice che ha scelto di lasciare a casa i panni da manager per indossare quelli di una semplice dipendete.

Roberto Scarpinato e le intercettazioni sull'inchiesta Mafia e Appalti/ La sua verità oggi da Massimo Giletti

La Boss in incognito di oggi, infatti, è Lucia Forte amministratore delegato di Oropan Spa, azienda leader nel settore alimentare con i prodotti da forno venduti ovunque. Ogni giorno, infatti, la Oropan produce 600 quintali di pane che arriva sulle tavole di 25 paesi in tutto il mondo.

Boss in incognito 2025: Lucia Forte di Oropan Spa

Lucia Forte, da amministratore delegato della Oropan Spa, questa sera, nel corso della puntata di Boss in incognito 2025, si trasformerà per diventare una nuova dipendente e, grazie all’incontro con alcuni colleghi, imparerà le varie fasi di produzione. Da Vito imparerà a fare la croce tipica del pane di Altamura mentre Roy le insegnerà l’affettamento e il confezionamento del pane.

Lucia Forte, chi è la Boss in incognito 2025: AD di Oropan Spa/ "Porto l'eccellenza del pane nel mondo"

Lavorando accanto a Nunzio, invece, imparerà ad impastare il pane DOP mentre Rosalba le insegnerà un lavoro fondamentale per l’igiene e la sicurezza del pane prodotto ovvero la pulizia delle linee e dei macchinari. La Boss non sarà sola nella sua missione perché al suo fianco ci sarà Samuel Peron, che dovrà farcire le focacce insieme a Lucia.

Come seguire in diretta streaming Boss in incognito 2025

Seguendo la nuova puntata di Boss in incognito 2025, sarà impossibile non avere l’acquolina in bocca di fronte alla bellezza e alla bontà del pande di Altamura. Per seguire, dunque, l’avventura di Lucia Forte della Oropan Spa basterà sintonizzare il televisore su Raidue, a partire dalle 21.20. Chi, invece, preferisce seguire il programma in diretta streaming potrà collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione che consente di rivedere anche le precedenti puntate, sia di quest’edizione che delle passate.

Delitto di Garlasco, il caso Venditti e il presunto "sistema Pavia"?/ Nuzzi: "Attenzione ai piani bassi..."