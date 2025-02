Boss in incognito: anticipazioni e diretta puntata 3 febbraio 2025

Boss in incognito torna in onda oggi, lunedì 3 febbraio 2025, con l’ultimo appuntamento della stagione. La puntata in onda oggi è stata già trasmessa il 18 marzo 2024 ed è totalmente dedicata a Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don the Fuller e socia della Sedima Fashion Hub. Con un ruolo importante e di livello, Chiara Franchini che, nel suo lavoro non ha un contatto diretto con i propri dipendenti, per qualche giorno, svestirà i panni di manager per trasformarsi in una semplice dipendente conoscendo gli altri lavorati, interagendo con loro per poi scoprire e imparare anche il lavoro materiale che si cela dietro il successo del loro lavoro.

Don The Fuller, azienda protagonista Boss in Incognito 2025: puntata 3 febbraio/ Innovazione e sostenibilità

Insieme a Chiara Iachini, si trasformerà anche Max Giusti che, come nelle precedenti puntate, non sarà solo la voce narrante della serata, ma diventerà un dipendente imparando, esattamente come la boss della serata, i segreti del lavoro.

Boss in incognito: cosa accadrà nella puntata del 3 febbraio 2025

Nella puntata di Boss in incognito 2025 in onda oggi, lunedì 3 febbraio, Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub, azienda che è diventata un’icona nel settore dei jeans, collaborando con marchi di lusso e conquistando anche le passerelle internazionali, incontrerà i dipendenti della propria azienda come Tiziana che le insegnerà l’arte della tintura, e Mauro che, invece, gli mostrerà come lavare e fare tagli innovativi. Da Roberta, invece, imparerà l’arte del ricamo, fondamentale per rendere i capi dell’azienda unici e originali.

Alessandro Condurro, chi è il Boss in Incognito puntata 27 gennaio 2025/ “La mia più grande passione…”

Max Giusti, invece, affiancato da Rasim, imparerà l’arte della verniciatura dei jeans aiutando il boss a conoscere anche le storie dei propri dipendenti per poi premiare quelli più meritevoli emozionando il pubblico con delle storie davvero toccanti.

Come vedere in diretta streaming Boss in incognito 2025

L’ultima puntata della stagione di Boss in incognito può essere vista in diretta televisiva su Raidue a partire dalle 21.20. La diretta streaming, invece, è disponibile su Raiplay dove è possibile rivedere anche tutte le altre puntate della stagione in corso e delle precedenti.

Boss in incognito, Alessandro Condurro de L’Antica Pizzeria da Michele/ Puntata 27 gennaio 2025 (Replica)