Boss mafiosi scarcerati, Bonafede fa marcia indietro/ “Li rimando tutti dentro”

Pubblicità

Nuovi aggiornamenti sul dossier boss mafiosi scarcerati, è arrivata la retromarcia di Alfonso Bonafede. Finito nella bufera per le scarcerazioni eccellenti a causa dell’emergenza coronavirus – una su tutte quella di Pasquale Zagaria – il ministro della Giustizia è al lavoro su una norma che consenta ai magistrati di sorveglianza di rivalutare le scarcerazione già disposte, considerato il mutato quadro dell’emergenza sanitaria.

Come evidenziano i colleghi de Il Messaggero, la maggior parte delle scarcerazioni è stata disposta per gravi patologie. Repubblica ha annunciato una riunione al ministero per dare seguito a quella norma, con il giudizio dell’esponente M5s a dir poco netto: «Rimando dentro tutti i boss». Nelle scorse ore è arrivata anche la conferma del leader grillino Vito Crimi: «So che sta lavorando anche a una misura per riportarli in carcere, una volta venute meno le condizioni per l’emergenza», le sue parole ai microfoni di Radio 24.

Pubblicità

BOSS MAFIOSI SCARCERATI, BONAFEDE: “LI RIMETTO DENTRO”

Alfonso Bonafede al lavoro per mettere in atto il piano per riportare i boss mafiosi in carcere, nelle scorse ore è arrivato anche il plauso del procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho: «Mi sembra un’ottima notizia, laddove ci siano spiragli almeno i più pericolosi rientrino in carcere. Si tratta di una ottima soluzione, è un bene che il ministro stia approfondendo»

.

Intervenuto alla videoconferenza per le manifestazioni legate all’anniversario della strage di Capaci, de Raho ha aggiunto sui boss mafiosi scarcerati nonostante il 41 bis: «Devo dire che sicuramente, per quanto riguarda i detenuti al regime speciale di cui 41 bis, questo ci ha sorpreso perché evidentemente chi si trova in regime speciale è in una situazione nella quale non può avere rapporti con altri».



© RIPRODUZIONE RISERVATA